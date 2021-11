Corona im Düsseldorfer Rathaus : Entwarnung für OB Keller nach Hinkel-Infektion

Düsseldorf Vorsorglich hatte Oberbürgermeister Stephan Keller nach der Corona-Infektion von Bürgermeister Hinkel alle öffentlichen Termine abgesagt. Am frühen Mittwochabend kam dann die Entwarnung.

Dann am frühen Abend kam die Entwarnung: Der PCR-Test, dem sich Keller unterzogen hatte, war negativ, wie die Stadt mittelte. Ab Donnerstag wird der OB deswegen alle seine Amtsgeschäfte wieder – unter Beachtung der üblichen Infektionsschutzmaßnahmen – in Präsenz ausführen. Alles sei mit dem Gesundheitsamt abgestimmt worden.

Der Ratssitzung am heutigen Donnerstag in der Mitsubishi-Electric-Halle in Oberbilk steht damit nichts mehr im Weg. Ob und wenn ja wann die Beleuchtung der Weihnachtstanne auf dem Marktplatz vor dem Rathaus durch Keller nachgeholt wird, war bis Redaktionsschluss offen. Den Termin hatte die Stadt am Mittwoch abgesagt.