Mehr als 600 Covid-Tote in Düsseldorf : Corona führt zu den meisten Todesfällen seit 25 Jahren

Ein mit Corona infizierter Patient wird im Universitätsklinikum Düsseldorf eingeliefert. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Mehr als 7200 Menschen sind im vergangenen Jahr in Düsseldorf gestorben – so viele wie zuletzt in den 90er-Jahren. Im Januar setzt sich diese Entwicklung fort.

Im vergangenen Jahr sind mehr Menschen in Düsseldorf gestorben als in den 25 Jahren davor. 7214 Sterbefälle registrierte die Stadt bislang für 2021 – das sind 764 Tote mehr als im ersten Pandemie-Jahr 2020, und sogar 916 Fälle mehr als 2019. Zuletzt überschritt die Zahl der Todesfälle im Jahr 1996 die 7000er-Marke.

Einen großen Anteil an dem Anstieg dürfte die Corona-Pandemie haben. Seit Auftreten des Virus sind in Düsseldorf insgesamt 618 Menschen, die mit Corona infiziert waren, gestorben. Davon starben 420 Personen alleine im vergangenen Jahr. Insbesondere im Januar und Februar 2021 zeigte sich die Gefährlichkeit der Pandemie: In diesen beiden Monaten meldete die Stadt alleine 145 Tote mit einer Corona-Infektion. Im Frühjahr und mit zunehmender Impfquote hat die Zahl der schweren Verläufe und der Sterbefälle dann sukzessive abgenommen. Im August etwa wurden nur sieben Tote registriert. Mit der vierten Welle kommt es nun aber wieder vermehrt zu Todesfällen – im Dezember starben 65 Menschen, im Januar bereits 23.

Ob es durch Corona auch zu einer Übersterblichkeit gekommen ist, lässt sich noch nicht sagen. Von Übersterblichkeit spricht man, wenn mehr Menschen gestorben sind, als unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung zu erwarten gewesen wäre. Für das Jahr 2020 seien die Fallzahlen zu gering, um eine verlässliche Aussage zu treffen, heißt es von der Stadt. Für das vergangene Jahr liegen die abschließenden Daten noch nicht vor – es könnte sein, dass die Zahl der Toten noch steigt, wenn Fälle aus 2021 nachträglich beurkundet werden.

Die Zahl der Covid-Todesfälle erfasst übrigens nicht, ob eine Person an oder mit Corona gestorben ist. Sie sagt lediglich aus, wie viele Personen bei ihrem Tod infiziert waren. Insbesondere bei älteren Patienten liegt häufig Multimorbidität vor – es treten also mehrere Krankheiten gleichzeitig auf und es ist nicht nachweisbar, welche zum Tod geführt hat. Es sterben jedoch auch Menschen an oder mit Corona, ohne dass sie in die Zählung einfließen, weil sie nie getestet worden sind.