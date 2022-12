Angriffe bei Protest Corona-Demonstranten wegen Gewalt gegen Polizisten verurteilt

„Ich wusste mit meiner Freizeit nichts anzufangen“, sagte der 25-Jährige aus Dortmund vor Gericht. Er ist in der Eventgastronomie tätig und war während der Lockdowns in Kurzarbeit, seine freien Tage verbrachte er in einer Kneipe in seinem Stadtteil. Am Tresen habe er die Gruppe, die ihn später zur Demo einlud, näher kennengelernt. „Mir war bewusst, dass das in die rechte Richtung geht“, sagte der Mann vor Gericht. Hinterfragt habe er das aber nicht, das Zugehörigkeitsgefühl sei stärker gewesen. Als sie ihn fragten, ob er bei dem Protest gegen die Corona-Regeln in Düsseldorf dabei sei, habe er zugestimmt. „Da kannst du mal beweisen, was du kannst“, sollen sie zu ihm gesagt haben.