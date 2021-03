2000 statt 500 Teilnehmer : Polizei bei Corona-Demo im Großeinsatz

Düsseldorf Am Samstagnachmittag musste die Polizei bei einer Demonstration von Corona-Gegnern eingreifen. Es waren deutlich mehr Menschen gekommen als angemeldet, im Anschluss gab es Einsätze in der Altstadt.

Bei der Corona-Demonstration am Samtag in Düsseldorf hat es zwei Festnahmen gegeben, vier Strafanzeigen und zahlreiche Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein Großaufgebot der Polizei hatte am Nachmittag die Demonstration von Gegnern der Covid-Schutzmaßnahmen vor dem Landtag aufgelöst. Dort hatten sich deutlich mehr Menschen versammelt als die angekündigten 500, nach Angaben einer Polizeisprecherin waren in der Spitze 2000 Personen vor Ort. Einige der Teilnehmer schlossen sich im Laufe des Tages einer zeitgleich stattfindenden Kundgebung am Johannes-Rau-Platz an. Die Stimmung war teilweise aufgeheizt.