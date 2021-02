Einrichtungen unter Quarantäne : Corona-Ausbrüche in Düsseldorfer Kita und Pflegeheim

Flur in einer Kita (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Düsseldorf Eine Kita in Heerdt und ein Altersheim in Wittlaer stehen wegen vieler Corona-Infektionen unter Quarantäne. In der Kindertagesstätte wurde in zwei Fällen die britische Virusvariante nachgewiesen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der Kita im Familienzentrum Weltenbummler und im Seniorenheim Walter-Kobold-Haus wurden Corona-Ausbrüche festgestellt. Mit Stand Mittwoch, 17. Februar, wurden im Familienzentrum Weltenbummler zwei Kinder und fünf Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Davon wurde in zwei Fällen die britische Virus-Variante nachgewiesen. Im Walter-Kobold-Haus wurden 27 Bewohner und 15 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Bisher konnte keine Virus-Variante nachgewiesen werden.

Aufgrund der verstärkten Quarantäne-Regeln bei Auftreten der britischen Virus-Variante wurde die Kita unter Quarantäne gestellt. Die Kontaktpersonen sollen nachverfolgt werden, heißt es von der Stadt. Auch im Walter-Kobold-Haus wurden Maßnahmen ergriffen.

So wurde in enger Abstimmung mit der Heimaufsicht (WTG-Behörde) und dem Gesundheitsamt eine Begehung durchgeführt und das Hygiene- und Besuchskonzept angefordert. Es wird geprüft, wie sich das Virus trotz hoher Infektionsschutzmaßnahmen verbreiten konnte.

Zum besonderen Schutz der Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen ist am Freitag, 12. Februar, eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten. Darin ist ein Betretungsverbot für Alten- und Pflegeheime festgeschrieben. Ausgenommen davon sind Personen, die einen tagesaktuellen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können. Zudem sind die Einrichtungen dazu verpflichtet, vor Ort eine kostenfreie Testung für Besucher und ihren Bewohner mindestens alle drei Tage die Durchführung eines Schnelltests anzubieten.

Um bei einer möglichen Verbreitung der Corona-Virus-Mutation B.1.1.7 schnell Maßnahmen ergreifen zu können, lässt die Landeshauptstadt Düsseldorf seit Anfang Februar alle positiven PCR-Proben aus dem städtischen Testzentrum und den mobilen Testdiensten der Stadt zusätzlich auf Virus-Mutationen untersuchen.

(veke)