Mindestens zehn Infizierte : Corona-Ausbruch an der Düsseldorfer Uniklinik

Ein Gebäude der Düsseldorfer Uni-Klinik. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Das Gesundheitsamt vermeldet mindestens zehn Infizierte auf einer Station des Krankenhauses. Auch in einem Behindertenwohnheim und einer Seniorenresidenz gibt es eine größere Anzahl von Infizierten.

Auf einer Station des Universitätsklinikums sind zehn Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, darunter sechs Patienten und vier Mitarbeitende. Wie das Gesundheitsamt am Freitagabend mitteilte, trat der erste Fall bereits am 5. November auf. Weitere PCR-Testungen seien angeordnet worden. Alle Infizierten sowie enge Kontaktpersonen befänden sich in Quarantäne, entweder in häuslicher Isolation oder auf den Corona-Stationen. Es erfolge ein durchgehendes Monitoring durch die Abteilung der Krankenhaushygiene, hieß es. Wie es zu dem Ausbruch gekommen ist, teilte das Gesundheitsamt nicht mit.

Ebenfalls mindestens zehn Infizierte gibt es in der Einrichtung Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Düsseldorf an der Gudastraße in Gerresheim. Hier handelt es sich ausschließlich um Bewohner Weitere PCR-Testungen seien angeordnet worden. Alle Infizierten befinden sich der Mitteilung zufolge in Quarantäne.

Das Gesundheitsamt vermeldete darüber hinaus noch einen weiteren Ausbruch in einer Gemeinschaftseinrichtung. Das Edmund-Hilvert-Haus in Derendorf vermeldet mindestens zehn Infizierte, darunter acht Bewohner und zwei Mitarbeitende. Auch hier steht das Ergebnis weiterer PCR-Tests noch aus, auch in diesem Fall wurde Quarantäne veranlasst.

