Unfall in Düsseldorf : Corneliusstraße nach Unfall komplett gesperrt

Düsseldorf Ein Container-LKW war mit ausgefahrenem Kran unterwegs und hatte die Oberleitung auf einem langen Stück abgerissen. Die Auswirkungen für Auto- sowie Bahn und Busverkehr sind erheblich.

Ein Unfall an der Färberstraße in der Nähe zur Kreuzung Corneliusstraße hatte am Montagnachmittag massive Folgen für den Auto- sowie Bus- und Bahnverkehr. Der Fahrer eines Container-LKW war laut Polizei gegen 15.15 Uhr versehentlich mit ausgefahrenem Kran unterwegs und hatte so an der Haltestelle Färberstraße die Oberleitung auf einem Stück von rund 400 Metern abgerissen.