Wiederwahl steht an Cornelia Zuschke soll Planungschefin von Düsseldorf bleiben

Der Oberbürgermeister wird für fünf Jahre direkt vom Volk gewählt. Stephan Keller (CDU) hat gerade erklärt, 2025 bei der Kommunalwahl wieder kandidieren zu wollen. Seine „Minister“ in der Stadtregierung sind die Dezernentinnen und Dezernenten. Diese Wahlbeamten werden für acht Jahre vom Stadtrat bestimmt. Die Postenvergabe hängt von der Stärke der Fraktionen ab und wird zwischen ihnen ausgehandelt. Die parteilose Zuschke beispielsweise trat ihr Amt in Düsseldorf am 1. September 2016 an, also in der Zeit der Ampel-Kooperation unter OB Thomas Geisel. Die aktuelle schwarz-grüne Ratsmehrheit hatte hingegen vereinbart, dass die CDU das Vorschlagsrecht für das Planungsdezernat erhält.