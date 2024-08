Unternehmen aus Düsseldorf Auf den Wurm gekommen

Aktuell werden 40 Ställe in Deutschland mit Corbiota-Regenwürmern beliefert, in den USA sind es fast 4000. „Wir haben direkt mit unserer Gründung im Jahr 2022 global gedacht und sofort die USA. Asien und Lateinamerika in den Bick genommen. Die USA sin ein Riesenmarkt“, verrät die Geschäftsführerin. „Wir sind im Ausland erfolgreicher als in Deutschland. Hätten wir uns nur auf Deutschland beschränkt, würde es uns schon nicht mehr geben.“ In Ungarn und Italien arbeiten die Regenwurmzüchter mit großen Distributoren zusammen, in Frankreich haben sie eine Landwirtschaftschallenge gewonnen und sind in einem staatlichen Förderprogramm vertreten, expandieren gerade nach Brasilien und China hat extremes Interesse an deutschen Regenwürmern, um sie in der Schweinezucht einzusetzen. Dabei ist die „Initialimpfung“ zum Lebensbeginn vergleichsweise preiswert. „Für Hühner kostet es durchschnittlich fünf Cent, für Schweine zwei Euro“, verrät Rohde. Diese Investition dürfte die weiteren Kosten senken, denn im Normalfall sind keine weiteren Antibiotika-Gaben mehr notwendig. „Und die Qualität des Fleisches wird besser und das Gewicht des Tieres nimmt zu“, so Rohde.