Milliarden-Unternehmen in Düsseldorf : Coolblue eröffnet im Kö-Bogen II

Pieter Zwart, CEO von Coolblue, vor der neuen Filiale im Kö-Bogen II im Interview mit einem TV-Team Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Der Online-Elektronikhändler hat jetzt seine erste Filiale in Deutschland. 18 Filialen gibt es bereits in den Niederlanden und Belgien, eine Expansion in die Rhein-Ruhr-Region ist wahrscheinlich.

Es hatte sich schon herumgesprochen, dass Coolblue nun auch mit einem Geschäft nach Düsseldorf expandiert: Die Kunden standen am Freitag Schlange, als der nach eigenen Angaben größte Online-Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien seinen ersten Store in Deutschland eröffnete. Damit ist die 19. Filiale des Unternehmens am Start. Zwei Milliarden Euro Umsatz machte Coolblue im Jahr 2020.