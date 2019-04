Youtuber will gratis in Club : Chef des Düsseldorfer „Sub“ kritisiert Hass-Attacken gegen Concrafter

Youtuber will gratis in Club

Düsseldorf Das hat sich Luca Scharpenberg alias „Concrafter“ wohl anders vorgestellt: Statt Zustimmung bekommt der Youtuber einen Shitstorm, nachdem er sich über die Abfuhr eines Düsseldorfer Clubs geärgert hatte. Der Club-Chef steht ihm jedoch zur Seite.

Nachdem um den Youtuber Luca Scharpenberg alias „Concrafter“, der im Düsseldorfer Szene-Laden Sub an der Bolkerstraße umsonst abfeiern wollte, ein Shitstorm entbrannte, greift der Chef des Ladens nun persönlich ein – mit unerwartet versöhnlichen Worten. „Ich finde so eine Hass-Attacke im Internet furchtbar“, stellt Sub-Chef Dino Cesljas klar. „Alle hauen jetzt auf den Jungen drauf, das ist nicht in Ordnung. Jeder Mensch macht Fehler.“