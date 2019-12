Düsseldorf : Massive Computerprobleme an der Heinrich-Heine-Uni

Düsseldorf Die Heinrich-Heine-Uni (HHU) in Düsseldorf ist derzeit im Netz nicht erreichbar. Es gibt ein Serverproblem, die Behebung kann noch einige Stunden dauern.

Versucht man die Seite der Heine-Uni aufzurufen, bekommt man nur den Hinweis „Die Webseite ist nicht erreichbar“. Die Uni hat sich dazu bereits in der Nacht bei Twitter geäußert. Demnach liegt die Störung wohl bei einem externen Anbieter. Man stehe zur „schnellstmöglichen Problemlösung“ mit dem Anbieter in Kontakt.

So schnell scheint es dann aber doch nicht zu gehen, denn auch am Morgen ist die IT der Uni weiter gestört. In einem weiteren Tweet weist die Uni darauf hin, dass es „noch einige Stunden dauern, bis das Problem durch die Betreiber behoben ist“.