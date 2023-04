So erfolgreich war die Bank 2022 Düsseldorfer Commerzbank zieht positive Bilanz

Von 1958 bis 1990 war das Gebäude an der Breite Straße 25 der juristische Sitz der Commerzbank in Deutschland. Zum Jahresende 2020 kehrte die Bank an ihren alten Stammsitz zurück, welcher heute einen der „Flagship-Stores“ bildet. Zugleich ist es auch die letzte, verbliebene Filiale der Bank in der Düsseldorfer Innenstadt. Photo : Andreas Endermann

Foto: Endermann, Andreas (end)