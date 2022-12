Ehemalige Commerzbank in Düsseldorf Tresor als Attraktion beim Abriss an der Kö

Düsseldorf · Beim Abriss des früheren Commerzbank-Gebäudes an der Königsallee in Düsseldorf thront der ehemalige Kundentresor über den Trümmern. Welche Geschichte dieses Kunstwerk hat und was mit ihm geschehen soll.

15.12.2022, 12:12 Uhr

Ein spektakuläres Bild bietet aktuell der Tresor, der über den Trümmern der früheren Commerzbank thront. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Alexander Esch