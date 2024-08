Bauen in Düsseldorf Codic erhält Baugenehmigung

Das fünfgeschossige Gebäude soll vom ersten Tag an mehr Energie erzeugen als es verbraucht. Durch den Einsatz von Geothermie, Photovoltaik und einem innovativen Lüftungssystem wird das Gebäude komplett klimaneutral betrieben. Ron C. Haßler, ebenfalls Geschäftsführer bei Codic Development, ergänzt: „Als Co-Creator unterstützen wir die künftigen Mieter unseres Projektes vollumfänglich in der Transformation ihres Unternehmensortes durch innovative und zukunftsorientierte Lösungen und bieten Leistungen an, die weit über die normale Projektentwicklung hinaus gehen. Nur so können wir Synergien schaffen und Potentiale heben.”