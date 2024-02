Tim Prells Coaching-Agentur „Die Manndanten“ Der Mann, der Männern das Leben leichter macht

Der Mann, der Männern das Leben leichter machen will, sitzt tief in seinem Sessel, die Beine übereinandergeschlagen, die Hände nachdenklich aneinandergelegt. Graues Haar, Retro-Brille, neue Sneaker. Tim Prell sieht, wenn man das so sagen kann, gar nicht so maskulin aus, wie man sich einen Männercoach vielleicht vorstellt, zumindest wenn man in Klischees denkt. Nicht so maskulin, wie seine Werbung es einen glauben lässt.