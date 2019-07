Büros in Düsseldorf : Co-Working-Büros von Spaces ziehen in Bürohaus Cradle

Co-Working-Büros von Spaces ziehen in Bürohaus Cradle

So wird das The Cradle im Medienhafen aussehen. Foto: Textschwester

Düsseldorf Das Bürohaus The Cradle dürfte mit seiner markanten Holzfassade ein Hingucker im Medienhafen werden. Es muss erst noch gebaut werden, trotzdem ist es jetzt schon zur Hälfte vermietet.

(nic) Das Bürohaus The Cradle des Projektentwicklers Interboden ist schon vor Baubeginn zur Hälfte vermietet: Der Coworking-Anbieter Spaces wird rund 3600 Quadratmeter Fläche über vier Etagen nutzen, wie Interboden berichtet. Spaces ist der führende Anbieter für Coworking-Büros – also Flächen, die Unternehmen und Freiberufler flexibel als Büros anmieten können. Der Großteil der von Spaces gemieteten Flächen soll für diesen Zweck zur Verfügung stehen, ein kleinerer Teil entfällt auf einen „Business Club“ des Unternehmens mit flexiblen Coworking-Arbeitsplätzen für Spaces-Mitglieder.

„Düsseldorfs Wirtschaft boomt, dazu steigt das Interesse an flexiblen Arbeitsplatzlösungen weiter“, sagt Daniel Grimm, Head of Development Spaces Germany. Sein Unternehmen hat in der Landeshauptstadt bereits drei Standorte. Bei der Vermietung war jeweils BNP Paribas Real Estate beratend tätig.