Sanierung der Kunsthalle Club „Salon des Amateurs“ soll geöffnet bleiben

Der international angesehene Club für elektronische Musik „Salon des Amateurs“ befindet sich in dem Gebäude der Kunsthalle – insgesamt hat dieses sechs Nutzer, wie Alexander Fils (CDU) in der Ausschusssitzung betonte. „Der Antrag soll klar machen; uns ist auch diese kleinste von den sechs Einrichtungen in der Kunsthalle es wert, sich darüber Gedanken zu machen, wie sie in die Zukunft geführt werden kann“, sagte er. „Wir stoßen hiermit an: Bitte überseht nicht den Salon des Amateurs, sondern schafft auch für diesen Raum eine Lösung.“