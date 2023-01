Abschied von Club in Düsseldorf Die letzte große Tanznacht im Golzheim

Daniel Fritschi feierte in der Nacht zum Sonntag zwar auch in seinen 51. Geburtstag hinein, aber diese Party in seinem Club Golzheim war für ihn auch Arbeit. Denn es war seine letzte Clubnacht im Innenleben der Theodor-Heuss-Brücke. Die Brücke muss saniert, wenn nicht gar neu gebaut werden. Da ist kein Platz mehr für tanzende Menschen. „Ich verstehe die Notwendigkeit der Baumaßnahme, aber für mich ist es eine Katastrophe“, sagt Fritschi. „Selbst wenn ich den Club nach der Bauphase wieder in der Brücke eröffnen kann, werden bis dahin viereinhalb, fünf Jahre vergehen.“ Alternativen zu finden, sei schwierig. „So ein Club für elektronische Musik ist nicht mal einfach woanders neu aufgebaut“, macht Fritschi klar. „Er darf keine direkten Nachbarn haben, muss gut angeschlossen sein. Die Brücke in Golzheim war wie ein Sechser im Lotto.“ Er habe auch schon mit der Stadt über andere Standorte gesprochen, spruchreif sei aber noch nichts. „Da muss ich abwarten, wie es läuft“, so der Club-Chef.