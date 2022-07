Clemens Bruno Gatzmaga liest in Düsseldorf : Wenn vor lauter Stress die Träume fehlen

Clemens Bruno Gatzmaga zu Gast bei „Frisch gepresst“. Der Autor nimmt den Leser mit in die digitale Arbeits- und Werbewelt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Clemens Bruno Gatzmaga stellte seinen Roman „Jacob träumt nicht mehr“ in der Zentralbibliothek im KAP1 vor. In dem Buch geht es um Jacob, in dessen Agentur laufend der nächste Pitch ansteht. Und das läuft natürlich nicht glatt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Regina Goldlücke

Der erste Satz dieser Lesung hätte kaum näher an der Realität sein können. „Es ist drückend schwül, ich verfluche diese Sommerhitze.“ In der Herzkammer der Stadtbücherei war Clemens Bruno Gatzmaga mit seinem Roman „Jacob träumt nicht mehr“ zu Gast. Rund 30 Zuhörer hatten sich dazu eingefunden. Im Rahmen der Reihe „Frisch gepresst. Neue Bücher von Rhein und Ruhr“ befragte Michael Serrer, Leiter des Literaturbüros NRW, den Autor zu seiner Herkunft und seinen Erstling aus dem Düsseldorfer Verlag Karl Rauch. Einem renommierten Haus, in dem „Der kleine Prinz“ zum ersten Mal in deutscher Übersetzung erschien und der auch Werke von Albert Camus herausgebracht hat.

Clemens Bruno Gatzmaga, Jahrgang 1985, ist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen. „Am Eiskellerberg in der Altstadt“, erzählt er. „Aus der Küche konnten wir das Füchschen sehen, aus dem Wohnzimmer die Kunstakademie.“ Studiert hat er zunächst in Münster, dann in Berlin. „Da musste man damals hin, das wollten alle. Mir hat es dort gar nicht so gut gefallen“, gibt er zu. „Ich wohnte in Pankow und musste wegen der weiten Entfernungen dauernd pendeln.“ Schließlich landete er 2010 in Wien. „Der Blick durchs Schlüsselloch beim Besuch von Freunden war wunderschön“, erinnert er sich. Mit einem guten Bauchgefühl zog er hin und blieb, hat inzwischen eine anderthalbjährige Tochter, „eine echte Wienerin.“

Info Aufgewachsen in der Altstadt Titel: Jacob träumt nicht mehr“, der erste Roman von Clemens Bruno Gatzmaga, ist im Düsseldorf Karl Rauch Verlag erschienen (20 Euro). Das Buch war 2021 auf der Shortlist zum Österreichischen Buchpreis. Autor: Der Autor ist gebürtiger Düsseldorfer. Er studierte in Münster und Berlin, schrieb seine Magisterarbeit über Franz Kafka. Heute lebt er in Wien. Neben seiner schriftstellerischen Tätigkeit entwirft Gatzmaga Konzepte für Ausstellungen und arbeitet als Digitalexperte.

Sein Geld verdiente Clemens Bruno Gatzmaga als Digitalexperte, Texter und Mitbegründer eines Ausstellungsbüros, das auch eine Schau zur Geschichte von Borussia Dortmund konzipierte. Das eigene Schreiben war da schon sehr präsent, obgleich es noch einige Zeit dauerte bis zum ersten Roman (2021). Alles davor waren Fingerübungen. „Das Praktikum eines Schriftstellers ist die Literaturzeitschrift“, sagt er. „Man veröffentlicht Texte und lernt dabei, wie man eine Geschichte aufbaut, bevor man sich an Größeres wagt.“ Immer nur Prosa?, wollte Michael Serrer wissen. „Nur Prosa, und das wird auch so bleiben“, bestätigt der Autor. „Allenfalls schreibe ich dialogisch, aber niemals lyrisch. Und wenn, dann nur für mich und ganz im Geheimen.“