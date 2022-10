Düsseldorf: Claudelle Deckert ist zurück am Set​

Claudelle Deckert ist zurück am Set

Düsseldorf Erst die Liebe, dann die Arbeit – nach ihrer Hochzeit und einer kleinen Auszeit ist die Düsseldorfer Schauspielerin wieder in der TV-Serie „Unter uns“ im Einsatz.

Seit mehr als 20 Jahren hält Claudelle Deckert in ihrer Rolle als Anwältin Eva Wagner die Bewohner der Schillerallee in der Serie „Unter uns“ in Atem. Sie ist nicht nur äußerst geschäftstüchtig, sondern weiß auch die Kontrahenten um den schönen Finger zu wickeln. Doch seit sie mit Stararchitekt Dominic Adams (Jo Weil) glücklich ist und ihm für einen Job sogar nach Brüssel folgte, scheint sie ein völlig neuer Mensch zu sein. Jetzt kehrt sie zur Schillerallee zurück, und vor allem Britta Schönfeld (Tabea Heynig) kann kaum fassen, wie freundlich Eva auf einmal ist. Ab Dezember können die Zuschauer diese Geschichten inklusive Deckert wochentags auf RTL verfolgen.