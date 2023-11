Tiere in Düsseldorf Das Tierheim platzt aus allen Nähten

„Wir lassen kein Tier ohne Obdach!“, betont Piasetzky – entsprechend eng wird aber dann auch der Platz. Hinzu kommen die immer weiter steigenden Kosten. Allgemein seien die Preise enorm nach oben gegangen, für Löhne, für Futter, Energie und vor allem Tierarztkosten. „Wir sind auf Spenden angewiesen und froh darüber, in Düsseldorf viele Tierfreunde zu haben.“ Bei so vielen Tieren brauche es auch genügend Mitarbeiter; aktuell sind es rund 50, die an sieben Tagen in der Woche im Schichtdienst für das Wohl der Tiere sorgen. Hinzu kommen drei Tierärzte. „Nur nachts haben wir hier keinen Dienst.“ Komme es dann zu Notfällen oder zu Anrufen zur Tierrettung, rücke die Feuerwehr aus.