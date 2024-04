Ausweichort steht fest Warum Circus Roncalli erstmals in 50 Jahren nicht nach Düsseldorf kommt

Das Circus-Theater Roncalli wird bei der aktuellen „ARTistART“-Tournee nicht in Düsseldorf gastieren. Es ist das erste Mal in der fast 50-jährigen Geschichte des Gastspiels. Seit den 90ern hat Roncalli beinahe alle zwei Jahre seinen blau-weißen Zeltpalast am Robert-Lehr-Ufer im Düsseldorfer Rheinpark aufgeschlagen. Das ist in diesem Jahr nicht möglich. Denn während der Fußball-Europameisterschaft im Juni und Juli wird dort die Fanmeile sein, was ein Gastspiel des Circus-Theaters nicht möglich macht.