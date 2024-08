Hochzeitsmode aus Düsseldorf „Das Hochzeitskleid war mal eine Gardine“

Düsseldorf · Hochzeitsmode ist wahrscheinlich so alt wie der Akt des Heiratens selbst – und trotzdem gibt es immer wieder Wege, diese neu zu denken. Nachhaltigkeit, Diversität und Safe Spaces sind Vokabeln, die immer öfter genannt werden. So auch in einem Atelier für Hochzeitsmode in Düsseldorf. Ein Besuch bei „

14.08.2024 , 13:20 Uhr

Christina Leschnig ist Schneidermeisterin und hat auf der Luisenstraße hat sie Anfang 2023 „Bande 11“ eröffnet. Foto: Georg Salzburg (salz)

Von Tossia Corman