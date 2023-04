Preisverleihung in Düsseldorf Hoteliers und Gastro-Fans feiern die Branche an der Kö

Der Nachhaltigkeitsaward ging an ein Unternehmen, das eine Vorreiterrolle für die Nachhaltigkeit einnimmt. Der Preis wurde an das Stadthotel Henriette in Wien verliehen. Die Gewinner sagten über sich selbst, dass sie „Wiens erstes und einziges Gemeinwohl-Ökonomie-Hotel“ sind und ihren Gästen ermöglichen, in chemiefrei gereinigte Betten und in bis zu 100 Prozent Naturmaterialien zu schlafen. Stifter, Unternehmer und ehemaliger deutscher Tennisspieler Michael Stich überreichte gemeinsam mit Hendrik Kampmann den Preis. Die beiden weiteren Gewinner kamen aus dem Schwarzwald: Schwarzwald Panorama in Bad Herrenalb und das Seehotel Wiesler aus Titisee-Neustadt.