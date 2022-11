Christel See aus Düsseldorf Die „Kräuterhexe“ von Volmerswerth

„Ich habe da mal etwas vorbereitet“, sagt die sympathische Kräuterpädagogin und schmunzelt. Auf Tischen und Anrichte stehen Schüsseln, Brettchen und Messer bereit. Denn was gemeinsam in der ersten Stunde des „Wurzelworkshops“ in der Natur eingesammelt wurde, will verarbeitet werden. Routiniert teilt Christel See die Teilnehmer in vier Gruppen auf und leitet sie durch die nächsten Schritte: „Zuerst müssen die Wurzeln gesäubert und klein geschnitten werden.“ Sie macht vor, wie es geht. Alle sind mit Feuereifer dabei, hören ihr genau zu, denn in jedem Satz schwingt altes Landfrauenwissen mit. Es ist eine Herzensangelegenheit für Christel See, es zu bewahren und weiterzugeben. Naturverbunden war die Volmerswertherin zwar schon immer, allein das „wie“ hat sich mittlerweile verändert. Als jahrelange Leiterin eines Gartencenters gehörten Pestizide für sie praktisch zum Tagesgeschäft. Heute sei das für sie ein „No-Go“, betont Christel See. „Wer die Natur machen lässt, braucht sie nicht.“ Eine Meinung, mit der sie längst nicht mehr alleine ist. Ihre Kurse und Wanderungen sind regelmäßig ausgebucht. Wer einmal bei ihr war, kommt gerne wieder, um noch tiefer in die Geheimnisse der Pflanzenwelt einzutauchen und danach mit offenen Augen staunend festzustellen, wie viel Essbares allein in den Rheinauen wächst.