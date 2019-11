Kostenpflichtiger Inhalt: Wie kam sie dorthin? : Chinesische Krabbe in Düsseldorf auf der Straße gefunden

Dieser Wollhandkrebs wurde in Düsseldorf-Pempelfort auf der Straße gefunden. Foto: Tierrettungsdienst Schütz

Düsseldorf Am Samstag wurde eine ausgewachsene chinesische Wollhandkrabbe in Düsseldorf-Pempelfort mitten auf der Straße gefunden. Die Tiere leben im Rhein und gelten in Asien als Delikatesse. Wie das Tier dorthin gekommen ist, ist unklar.