Unternehmen in Düsseldorf : Chemiekonzern Asahi Kasei zieht in den Hafen

Düsseldorf Das japanische Unternehmen bestätigt die Information bisher nicht. Auf dem Gelände an der Fringsstraße, auf dem früher die Papierfabrik stand, laufen schon vorbereitende Arbeiten für den Büro-Neubau C-View. Ein einzelner Mieter wird alle Flächen nutzen.

Das japanische Unternehmen stellt unter anderem Grundchemikalien, Kunstfasern und Pharmazeutika her und hat in den vergangenen Jahren bereits einige Aktivitäten in Düsseldorf angesiedelt. So wurde im Jahr 2016 die Asahi Kasei Europe GmbH gegründet, die ihren Sitz am Seestern hat. Im Oktober 2017 wurde ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Dormagen eröffnet, wenige Monate später das Asahi Kasei Europe Exhibition Center in Düsseldorf fertiggestellt. Das Unternehmen engagiert sich seit 2017 auch als Sponsor für die Sportstadt. Man wolle näher an die Kunden heranrücken, hatte Europa-Chef Hideki Tsutsumi damals die Neuansiedlungen begründet. Die NRW-Landeshauptstadt bietet zudem eine gute Infrastruktur für japanische Unternehmen, die inzwischen zahlreich vertreten sind.