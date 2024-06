Trendsport in Düsseldorf Cheerleading-Wettkampf in der Mitsubish-Electric-Halle

„Es ist so schön zu sehen, wie dieser Sport wächst“, sagt Organisatorin Svenja Kollek. In den drei Jahren, in denen sie solche Events auf die Beine stellt, habe sich die Zahl der Teilnehmer verdoppelt. Und es geht weiter: Vom Wettkampf in Düsseldorf aus konnten sich die Sieger in einigen Kategorien für die nächste Ebene qualifizieren, das Event „The Summit 2025“ in Orlando, Florida.