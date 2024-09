Chateau Rikx in Düsseldorf „Wenn ich mir für das viele Geld dort etwas kaufen wollen würde, wäre mir das zu laut“

Der 47-Jährige ist überrascht, dass das Gebäude laut der ursprünglichen Baugenehmigung so nah an den „Alten Bahnhof“ rücken durfte. Der ist nämlich denkmalgeschützt, das heißt, dass man zum Beispiel freie Sicht auf das Haus haben muss. „Wir dürfen deshalb nichts ans Gebäude hängen, keine Werbemaßnahme oder ähnliches“, so Link: „Ich frage mich, wie mit dem Gebäude nebenan der Denkmalschutz gewährleistet bleibt.“