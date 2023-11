Aktion in der Vorweihnachtszeit Charity-Wald bei Galeria an der Königsallee eröffnet

Damit aus einem zarten Bäumchen ein ganzer Wald werden kann, braucht es manchmal nur eine gute Idee. So war es jedenfalls bei der Charity-Aktion bei Galeria. Seit mehr als 20 Jahren gibt es den alljährlichen Charity-Baum schon, der Kunden die Möglichkeit gibt, benachteiligten Kindern ihren Weihnachtswunsch an Heiligabend zu erfüllen. In diesem Jahr wurde der Baum zu einem kleinen Wald aus zehn Bäumen in der dritten Etage im Galeria an der Königsallee.