Charity-Aktion für Deutsche Aids-Stiftung Glamouröse Gala mit Opernstars in Düsseldorf

Elf Sängerinnen und Sänger kommen in das Opernhaus und gestalten gemeinsam mit den Düsseldorfer Symphonikern unter der Leitung von Paolo Arrivabeni einen stimmungsvollen Abend mit Arien und Duetten aus bekannten Opern, Operetten und Musicals. Zu Gast sind die Sopranistin Adriana González und die Mezzosopranistin Rachael Wilson, die Tenöre Michael Fabiano, Ángel Macías und Alberto Robert, die Baritone Andrzej Filończyk und Jorge Ruvalcaba, der Bass Krzysztof Bączyk und der Countertenor Nils Wanderer. Aus dem Ensemble der Deutschen Oper am Rhein wirken die Mezzo­sopranistin Maria Kataeva und der Bass Beniamin Pop an der Gala mit. Die Gestaltung des künstlerischen Programms liegt erstmals in den Händen von Boris Ignatov, Casting-Direktor der Staatsoper Stuttgart.