Haltestellenausbau in Düsseldorf Baustelle verschärft Verkehrssituation in Gerresheim

Die Ludenberger Straße ist als Verlängerung der Bergischen Landstraße in die Innenstadt zur Rush Hour ständig verstopft. Das war gefühlt schon immer so. Insofern war es jetzt in dieser Woche nicht überraschend, dass sich die Situation weiter verschärft hat, seitdem die Ludenberger Straße wegen des barrierefreien Ausbaus der Haltestelle Pöhlenweg voll gesperrt ist. Dass Autofahrer bis zum 20. August nun zu einem Umweg gezwungen sind und vor allem die in der Regel nicht minder belastete Torfbruchstraße nutzen, sorgt für Stress bei Pendlern und Anwohnern. Fast noch schwerer wiegt jedoch, dass sämtliche Bahnen – U73 U83 und 709 – nicht fahren können und zwischen Gerresheim und Staufenplatz durch Busse ersetzt werden, die sich durch den Grafenberger Wald quälen. Und daran wird sich sogar bis zum 2. September nichts ändern.