Deal in Düsseldorf : Centrum kauft an der Steinstraße

Düsseldorf Die Düsseldorfer Gruppe will den ganzen Block neu entwickeln. Vor allem Luxusmarken aus aller Welt sollen dort angesiedelt werden.

Die Düsseldorfer Centrum-Gruppe hat im Oktober das Geschäftshaus in der Steinstraße 4 erworben. Das Haus mit der Rasterfassade ist den Düsseldorfern vor allem durch seinen Hauptmieter ein Begriff: Im Erdgeschoss befindet sich das Geschäft Manufactum. Das Gebäude stammt aus den dreißiger Jahren und wurde unter anderem lange als Bankenhaus genutzt, hier residierte die Privatbank Merck, Finck & Co.

Das Gebäude steht auf einem 1400 Quadratmeter großen Grundstück und verfügt über rund 5000 Quadratmeter Fläche. Es gehört zum Block Steinstraße, Königsallee , Königstraße, der zum Martin-Luther-Platz hin vom NRW-Justizministerium geschlossen wird. Die Centrum-Gruppe, die auch das Ingenhoven-Tal gebaut hat, hat bereits viele Immobilien in dem Block gekauft und will dort eine neue Luxusentwicklung vorantreiben.

Vor allem sollen hier internationale Top-Marken konzentriert werden. So hat an der Kö 36 das Haus mit der früheren Kesting-Galerie bereits einem Neubau Platz gemacht, in dem in Kürze Geschäfte von Fendi und Moncler eröffnen. Die Aufenthaltsqualität soll durch neue Restaurants gesteigert werden. Auch kulturelle Angebote wie Galerien könnten in dem Block untergebracht werden.