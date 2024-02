Düsseldorfer Entwickler Centrum-Gruppe kämpft sich aus der Insolvenz

Die Düsseldorfer Centrum-Gruppe hat ihre Immobilien an der Maximilianstraße 12-14 und der Falkenturmstraße 5-7 in der Münchner Innenstadt verkauft. Das bestätigt die Commerz Real, die den Deal für einen Privatinvestor abgewickelt hat. Zuvor hatte Centrum Kostenpflichtiger Inhalt bereits Objekte in Berlin sowie Anteile des Kö-Bogens II (Ingenhoven-Tal) in Düsseldorf veräußert und so neue Liquidität in die Firma geholt. Die Situation soll so gut sein, dass ein Ende des Insolvenzverfahrens der Gruppe in Sicht ist. Heute werden die Mitarbeiter informiert.