Düsseldorfer Entwickler Die Centrum-Gruppe kann neu starten

Die Düsseldorfer Centrum-Gruppe kann nach acht Monaten in der Insolvenz wieder eigenständig und unter neuem Dach arbeiten. Im Zuge einer übertragenden Sanierung gehen die Vermögenswerte der alten Holding an diesem Freitag auf die neue Centrum Development GmbH über. Alle 55 Mitarbeitenden der alten Holding werden übernommen und zu gleichen Konditionen in der neuen Holding weiterbeschäftigt. Unternehmensgründer Uwe Reppegather bleibt im Team. Sein persönliches Insolvenzverfahren läuft weiter. Die neue Centrum Development bleibt in Familienhand, heißt es auf Anfrage unserer Redaktion.