Kostenpflichtiger Inhalt: Forderung an OB Geisel : CDU will Umweltspuren in Düsseldorf sofort abschaffen

Düsseldorf Auch am zweiten Tag ihres Bestehens sorgte die neue Umweltspur für Staus zwischen A46 und Hennekamp in den Düsseldorfer Stadtteilen Wersten und Bilk. Die CDU in Düsseldorf fordert OB Thomas Geisel auf, den Versuch sofort abzubrechen.