Haushaltsplan in Düsseldorf: CDU wünscht sich Seekühe für den Aquazoo

Düsseldorf Die CDU-Politiker in Düsseldorf wollen den Aquazoo und das Naturkundemuseum erweitern. Ein Gehege für Seekühe könne ein Alleinstellungsmerkmal sein, argumentieren sie.

Der Aquazoo soll erweitert werden – zumindest nach dem Willen der CDU. Einen entsprechenden Antrag will die Oppositionsfraktion am Donnerstag in der Haushaltssitzung des Stadtrates einbringen. „Der Zoo und das Naturkundemuseum sind in dieser Form deutschlandweit einmalig. Seit seiner Sanierung strömen tausende Besucher in den Aquazoo“, sagte CDU-Fraktionschef Rüdiger Gutt am Dienstag bei einer Pressekonferenz seiner Fraktion zum Haushalt 2019. Eine Vergrößerung sei eine Chance für Düsseldorf.