Düsseldorfer Verkehrspolitik : CDU stimmt gegen Abschaffung der Umweltspuren – zumindest vorerst

Düsseldorf Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss stimmte am Dienstag gegen einen FDP-Antrag zur sofortigen Abschaffung der Umweltspur in Düsseldorf. Auch die CDU war dagegen, das sorgt jetzt für Diskussionen.

Der Ordnungs- und Verkehrsausschuss hat am Mittwoch in seiner Sitzung mit den Stimmen von SPD, Grünen und Linke beschlossen, die Umweltspuren auf der Prinz-Georg-Straße und Merowingerstraße bis zum 6. Dezember, dem Ende des Testbetriebs auf der Achse Werstener Straße, zu verlängern. Das bedeutet, dass die Politik im Dezember über alle Umweltspuren gleichzeitig abstimmen wird.

Scharfe Kritik an dem FDP-Antrag hatte es zuvor von Norbert Czerwinski (Grüne) gegeben. Hintergrund ist, dass sich die Mitglieder im Vorfeld darauf geeinigt hatten, in der Sitzung nicht mehr über strittige Themen abstimmen zu wollen. Am Mittwoch tagte der Ausschuss nämlich noch in seiner alten Besetzung, deshalb wollte man über Themen wie die Umweltspuren erst debattieren, wenn die neue Ratsperiode begonnen hat.