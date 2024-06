Mit jeweils klarer Mehrheit gewählt Jarzombek und Winkel sollen für die Düsseldorfer CDU in den Bundestag

In seiner Rede betonte Johannes Winkel, dass die Strategie der offenen Grenzen und eines ebenso offenen Sozialstaates für alle nicht mehr lange gut gehen kann. „Wir müssen die irreguläre Migration endlich steuern und begrenzen und hier klare Signale senden“, sagte er. Jarzombek machte in seiner Ansprache deutlich, dass die Ablösung der Ampel oberstes Ziel sei. „Auch wir haben in 16 Jahren an der Regierung Fehler gemacht, aber ein solches Chaos wie jetzt hat es in all diesen Jahren nie gegeben.“