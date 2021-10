Verkehr in Düsseldorf : CDU scheitert mit Versuch, Fahrradstraße zu kippen

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Die Christdemokraten wollten die geplante Fahrradstraße auf der Gutenbergstraße in Düsseldorf-Grafenberg kippen. Die anderen Parteien in der Bezirksvertretung 7 spielten dabei allerdings nicht mit.

Die Veloroute wird zum Dauerbrenner in der Bezirksvertretung 7. Vor der Sommerpause hatte die CDU beantragt, auf der Gutenbergstraße, die als Fahrradstraße ausgebaut werden soll, alles so zu belassen wie es ist, was wohl auch der Wunsch der Anwohner wäre. Da der Antrag nicht fristgerecht eingereicht wurde, wurde er gar nicht erst behandelt. Jetzt starteten die Christdemokraten einen neuen Versuch.