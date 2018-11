Düsseldorf: Ratsherr bekommt Hassmails wegen Sexismus-Debatte um Sportplakat

Düsseldorf Stefan Wiedon brachte die Diskussion um ein Plakat für das Leichtathletik-Meeting in Düsseldorf ins Rollen. Ihm und einigen anderen ist es zu freizügig. Nun wird das Plakat überklebt – doch einige Menschen überschreiten in der Debatte offenbar Grenzen.

Wie Stefan Wiedon (CDU) am Telefon bestätigte, hat er in dieser Woche einige wutentbrannte Mails erhalten. „Zwei bis drei waren noch sachlich, die Autoren fragten, ob ich Frauen nur noch in Burkas sehen wolle“, sagte Wiedon auf Anfrage unserer Redaktion. „Es gab unter den insgesamt 30 Mails, die ich erhalten habe, aber auch Grenzüberschreitungen.“

So sei ihm nahegelegt worden, seine Frau in einen Kartoffelsack zu kleiden oder in den Sudan beziehungsweise nach Afghanistan auszuwandern. Zudem sei er als „Abfall“ und „Schande“ bezeichnet worden. Konkret bedroht worden sei er aber nicht, so Wiedon. Alle Mails seien mit Namen unterzeichnet gewesen. „Ich weiß aber natürlich nicht, ob das die richtigen Namen der Absender sind.“