Nachruf : Trauer um CDU-Politikerin Beatrix Philipp

Düsseldorf Sie war zehn Jahre Ratsfrau, fast ebensolange Landtagsabgeordnete und saß 19 Jahre im Bundestag: Wie nun bekannt wurde, ist die CDU-Politikerin Beatrix Philipps gestorben. Sie wurde 73 Jahre alt.

(hpaw) In die gute Stimmung beim Katerfrühstück der Jungen Union auf dem Gerricusplatz am 1. Mai mischte sich in diesem Jahr Betroffenheit über die Nachricht vom Tod einer langjährigen politischen Mitstreiterin: Beatrix Philipp ist nach langer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben. Sie sei bis zuletzt in der CDU aktiv gewesen, sagte Düsseldorfs CDU-Vorsitzender Thomas Jarzombek. „Es ist außergewöhnlich, wenn jemand über so lange Zeit ein so hohes Ansehen in einer Partei genießt.“