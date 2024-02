Straßenumbenennung in Düsseldorf CDU-Politiker streitet um Erhalt der Seebohm-Straße

In seiner Sitzung am 22. Februar soll der Rat der Stadt die Umbenennung von elf Düsseldorfer Straßen beschließen, deren Namensgeber sich nach Ansicht einer Expertenkommission in der Kolonial- oder Nazizeit etwas haben zuschulden kommen lassen. Eigentlich war diese Entscheidung schon für den 9. November geplant gewesen, doch am Tag der Reichspogromnacht wollte der Rat dieses Thema nicht auf der Tagesordnung haben, um keine unpassenden Diskussionen aufkommen zu lassen.