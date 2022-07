„Nie wieder hilflos“ : Norbert Röttgen stellt sein Buch in Düsseldorf vor

Düsseldorf Norbert Röttgen hat ein Buch geschrieben. Wie er den Ukraine-Krieg analysiert, was er europäischen und deutschen Politik-Kollegen vorwirft und wo er große Gefahren sieht, erläuterte der CDU-Politiker bei einer Lesung in Düsseldorf.

Putin reist in den Iran – Was will der Kremlchef von Teheran?

Mit dem Überfall auf die Ukraine greife Putin auch fundamental in die europäische Friedensordnung ein, die nach dem zweiten Weltkrieg begründet wurde. Dabei wirft Röttgen deutschen und europäischen Politikern vor, Putin massiv unterschätzt und seinen martialischen Äußerungen keinen Glauben geschenkt zu haben. „Warum aber war für uns unvorstellbar, was Putin nicht nur schon lange geplant, sondern worüber er gesprochen und was er auch schon punktuell etwa mit der Annexion der Krim sowie dem militärischen Eindringen in die Ost-Ukraine praktiziert hat?“, fragte der Außenpolitiker. „Putin will ganz Europa.“

Die Antwort findet Röttgen überwiegend in dem nahezu unstillbaren Hunger der Wirtschaft nach billiger Energie. „Wie kann Putin die Sanktionen nach der Krim-Annexion 2014 ernst nehmen, wenn schon 2015 das Projekt 'Nord Stream 2' bei uns politisch durchgewunken wurde?“ so Röttgen. „Mit der Krim hat Putin die psychische Verfassung seines Landes verändert. Es gelang ihm, den Russen nationalen Stolz zurückzugeben.“