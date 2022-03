Antrag der Grünen in Düsseldorf : Im Stadtbezirk 2 lehnt nur die CDU Regenbogenbänke ab

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 2 in Düsseldorf hat sich mehrheitlich für bunte Regenbogenbänke im Stadtbezirk 2 ausgesprochen. Die CDU stimmte gegen den Antrag der Grünen – und erhielt für ihre Argumente Kritik.

Regenbogenbänke setzen ein Zeichen für Weltoffenheit, Toleranz und Akzeptanz. Deshalb haben die Grünen im Stadtbezirk 2 (Düsseltal, Flingern-Nord, Flingern-Süd) einen Antrag gestellt, dass die Verwaltung prüfen soll, wo und wie Sitzbänke in den Farben der Regenbogenfahne, die symbolisch für die LGBTIQ*-Community stehen, gestrichen werden können. In anderen Städten wie München gibt es bereits Regenbogenbänke, die Grünen wollen zunächst einmal welche nur im Stadtbezirk 2 im Zoopark, im Hanielpark, am Brehmplatz und am Straßenrand haben. Der Antrag wurde von der Bezirksvertretung 2 mehrheitlich beschlossen, nur die CDU lehnte ihn ab.

Mit dem Denkmal für Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt auf der Rheinwiese vor dem KIT setze die Landeshauptstadt bereits ein Zeichen, „jedoch sollte die Sichtbarkeit der queeren Community stärker in den Alltag von Düsseldorfs Stadtteilen gehören“, so die Grünen. Zudem brächten die bunten Sitzgelegenheiten Leben in das Stadtbild der Gesellschaft. Für die CDU stellte der Antrag zwar „eine gut gemeinte Geste“ dar, so BV-Mitglied Dominik Silbach, doch sah er bei den Regenbogenbänken zwei Probleme. Er sagte, Bürger könnten denken, dass es sich bei den bunten Bänken um Kunst handele und sich deswegen nicht hinsetzen würden, außerdem könne es wegen der Regenbogen-Optik zu Vandalismus-Schäden an den Bänken kommen.