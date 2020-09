Kommentar Kommunalwahl : Jetzt hat Keller Rückenwind

Düsseldorf Thomas Geisel nutzt im Duell gegen Stephan Keller die Position des Amtsinhabers nicht für sich, die Grünen sind erstmals in Düsseldorf stärker als die SPD. Der Wahlabend sorgte für klare Gewinner und Verlierer.

Das ist umso überraschender, als die Corona-Krise beste Bedingungen bot, sich im Amt zu profilieren. Nun wird zu ergründen sein, warum das nicht geklappt hat – waren die Bürger nicht mit dem Krisenmanagement zufrieden oder hat es an den kleinen und großen Debatten der vergangenen Wochen gelegen? Der Kölner Stadtdirektor Keller war spät zum Kandidaten der Union gekürt worden – und hatte es damit schwer in einem Wahlkampf, der wegen der Corona-Maßnahmen keine Großveranstaltungen zuließ. Dass er es unter diesen Bedingungen schaffte, dürfte ihm Schub geben. Dass damit aber für die Stichwahl noch nichts entschieden ist, versteht sich: 2014 reichten Dirk Elbers auch 46 Prozent im ersten Wahlgang nicht, um am Ende vorne zu liegen.