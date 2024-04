Ordnungsamt Düsseldorf schreitet ein CDU hängt Wahlplakate falsch auf – und muss sie sofort entfernen

Tausende Wahlplakate hängen seit Freitag in Düsseldorf. Während man über manche Slogans wie „Für mehr Eis“ (Plakat von „Volt“ gegen die Erderwärmung) schmunzeln kann, haben manche Parteien gerade nichts zu lachen. So hat zum Beispiel die CDU Ärger mit dem Ordnungsamt, weil sie Plakate direkt an Bäumen befestigt hat. Das ist seit Langem verboten.