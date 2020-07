Düsseldorfer CDU-Chef : Aliens bitte zu Herrn Jarzombek

So könnte Thomas Jarzombek einen Alien begrüßen. Foto: dpa/Neanderthal Museum/Kombo RP

Düsseldorf Thomas Jarzombek ist Mitglied des Bundestages und Science-Fiction-Fan. Der Düsseldorfer CDU-Chef hat in Berlin einen Job, für den diese Neigung von Vorteil ist: Beauftragter für Luft- und Raumfahrt. Somit ist er offiziell zuständig für außerirdische Besucher.

Von Hans Onkelbach

Was den 47-Jährigen als Luft- und Raumfahrtexperten qualifiziert, ist aus seiner Vita und politischen Laufbahn nicht klar ersichtlich, aber wegen der verordneten Kompetenz hat ihn nun ein Journalisten-Team für den Podcast „Mal angenommen . . .“ zur Frage interviewt, wie er auf den Kontakt zu außerirdischen Wesen zu reagieren gedenkt.

Das, kein Witz, würde im Fall des Falles zu seiner Zuständigkeit gehören. Anders gesagt: Sollte E.T. jemals hier not-landen, würde, könnte oder müsste er mit Jarzombek sprechen.

Das sollte kein Problem sein, weil aufgrund bisheriger Kommunikationsbeispiele Jarzombek keineswegs als aggressiv gilt, sein Ton ist eher – sagen wir: diplomatisch-unverbindlich-freundlich. E.T. müsste sich also nicht vor ihm verstecken und dürfte sicher auch mit seinem Handy „nach Hause telefonieren!“. Also kein Problem für den Erstkontakt.

Jarzombek räumt leicht augenzwinkernd ein, nicht etwa mit kleinen grünen Männchen zu rechnen, sondern eher – wenn überhaupt – weniger sprachbegabte Lebensformen zu erwarten. Mikroben und so. Obwohl er mit Grün kein Problem hat. Also nix E.T., sondern die hoffentlich harmlosen Verwandten von Pantoffeltierchen.

Dass es da draußen so was geben könnte, davon geht der CDU-Mann aus – die Wahrscheinlichkeit von Leben in den unendlichen Weiten sei sehr hoch, sagt er. Nun muss es sich nur noch zu ihm beamen oder sonst wie melden. Für einen Gesprächstermin mit Thomas Jarzombek, solche bilateralen Dialoge gehören zu seinem intergalaktischen Job-Profil.