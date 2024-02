Politik-Zoff in Düsseldorf CDU attackiert SPD wegen Facebook-Like

Ein Like bei Facebook hat eine öffentliche Kontroverse zwischen den Düsseldorfer Parteiverbänden CDU und SPD ausgelöst. CDU-Chef Thomas Jarzombek meldete sich am Mittwoch per Pressemitteilung zu Wort, in der er scharf kritisierte, dass die SPD die Ankündigung zu einer Kundgebung vom „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung und Krieg“ mit dem Daumen-Hoch-Symbol unterstützt. Bei der Veranstaltung am Samstag um 11 Uhr am Hauptbahnhof wird „Diplomatie statt Waffenlieferungen“ gefordert. Den Nato-Staaten sowie der EU wird ein „Anteil an der Zuspitzung des Konfliktes um die Ukraine“ zugesprochen. Als Rednerin auftreten wird etwa die Europaabgeordnete der Linken Özlem Alev Demirel.